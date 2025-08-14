ua en ru
В "Дії" снова заработали услуги для водителей

Украина, Четверг 14 августа 2025 12:49
В "Дії" снова заработали услуги для водителей Фото: "Дія" возобновила водительские услуги (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Дія" снова доступны все водительские услуги. Услуги работают в полностью автоматическом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Вместе с Главным сервисным центром МВД исправили технические неисправности - замена техпаспорта и перерегистрация транспортного снова доступны в приложении "Дія", - заявили в пресс-службе.

По их данным, услуги работают, как и раньше, в автоматическом режиме.

"Заказывайте в "Дії". Сервисный центр МВД проверит документы, а "Укрпочта" доставит новенький техпаспорт и номерные знаки - в ближайшее отделение или курьером прямо к вашей двери", - пояснили в "Дії".

Водительские услуги в Украине

Заметим, что с начала этого месяца в приложении "Дія" временно не работали две услуги для водителей - замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства.

Напомним, что всего в Украине действует 14 категорий водительских удостоверений для различных типов транспорта - от мопедов до автобусов и трамваев.

Сейчас для каждой категории определен минимальный возраст, требования к транспорту и необходимость обучения и сдачи экзаменов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине можно купить и зарегистрировать авто без водительских прав - удостоверение не нужно для оформления права собственности, а только для управления транспортом. В сервисном центре МВД объяснили, что это актуально, в частности, для тех, кто еще учится или хочет подарить авто.

