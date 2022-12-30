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У "Дії" завершилося опитування щодо святкування Різдва: яку дату обрали українці

Фото: у "Дії" завершилося опитування щодо святкування Різдва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У додатку "Дія" завершилося опитування, у якому українці відповідали, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він зазначив, що це опитування стало одним із наймасовіших. Понад 1,5 млн осіб взяли у ньому участь.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). А святкування 7 січня обрали 25% користувачів (390 125).

Нагадаємо, РБК-Україна також повідомляло, через війну у українців не буде трьох додаткових вихідних на новорічні свята.

До того ж, у поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години на Новий рік.

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