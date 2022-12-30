В "Действии" завершился опрос о праздновании Рождества: какую дату выбрали украинцы

Он отметил, что этот опрос стал одним из самых массовых. Более 1,5 млн человек приняли в нем участие.

Большинство украинцев поддержали дату празднования Рождества 25 декабря. Этот ответ набрал почти 60% голосов (903 265). А празднование 7 января выбрали 25% пользователей (390125).

Напомним, РБК-Украина также сообщало, из-за войны у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники.

К тому же, в полиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год.

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