У "Дії" запустили важливий сервіс для захисників та їхніх сімей: деталі

Ветерани, військовослужбовці та родини загиблих захисників відтепер можуть оформити одразу кілька державних послуг через портал "Дія". Для цього достатньо подати одну електронну заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та "Дії".
Головне:
Уряд запустив комплексний сервіс для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. Він дозволяє в межах однієї заяви оформити кілька державних послуг одночасно.
Зокрема, через новий сервіс можна отримати:
"Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення, і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу", - пояснила Свириденко.
Послуга доступна для:
Також заяву можна подати від імені дитини загиблого військовослужбовця. Якщо заявнику ще не виповнилося 18 років, документи подає один із батьків.
Для оформлення послуг необхідно:
Більшість інформації підтягуватиметься автоматично. Якщо в реєстрах бракуватиме певних даних, заявнику потрібно буде додати документи самостійно.
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника оформлюватимуть протягом п'яти робочих днів.
Після внесення інформації до Єдиного державного реєстру ветеранів війни:
Результат можна буде отримати онлайн у кабінеті громадянина на порталі "Дія" та електронною поштою.
Після схвалення заявки одноразову грошову допомогу перерахують на вказаний банківський рахунок.
Якщо людина замовила соціальні послуги, із нею зв'яжуться соціальні менеджери, які допоможуть скласти індивідуальний план підтримки.
Раніше РБК-Україна писало, що ветерани в Україні тепер можуть додати електронне посвідчення у застосунок "Дія" одразу після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, не чекаючи отримання паперового документа. Також у сервісі "Ветеран PRO" стала доступною інформація про статус ветерана та основні дані з реєстру.
Також ми розповідали, що ветерани з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи можуть отримати від держави грошову компенсацію на придбання житла. Для цього потрібно стати на квартирний облік, подати документи через ЦНАП або місцевий орган ветеранської політики, після чого кошти перерахують на спеціальний рахунок. Розмір виплати залежить від складу сім’ї, групи інвалідності та вартості житла в регіоні.