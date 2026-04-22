Посвідчення ветерана в "Дії" тепер з'являтиметься по-новому

Українські ветерани можуть оформити електронне посвідчення в застосунку "Дія" ще до отримання паперового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Дії".

В Україні спростили доступ до електронного посвідчення ветерана. Тепер документ у цифровому форматі з'являється в застосунку "Дія" одразу після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, не чекаючи оформлення паперового варіанту.

Раніше е-посвідчення ставало доступним тільки після отримання фізичного документа або особистого звернення до відповідних установ.

Як додати документ до "Дії"

Щоб скористатися сервісом, необхідно виконати кілька кроків:

Відкрити застосунок "Дія"; Перейти в розділ "Документи" та обрати опцію додавання нового документа; Обрати посвідчення ветерана.

Після цього електронний документ автоматично відобразиться в застосунку.

Фото для посвідчення підтягується з ID-картки або закордонного паспорта користувача, що забезпечує коректне відображення даних.

Дані доступні у Ветеран PRO

Додатково інформація з реєстру ветеранів тепер доступна в розділі "Ветеран PRO".

Це дає змогу користувачам переглядати свій статус та основні дані прямо в застосунку без необхідності звертатися до ЦНАПу чи інших установ.