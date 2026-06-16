В "Дії" запустили важный сервис для защитников и их семей: подробности

Ветераны, военнослужащие и семьи погибших защитников теперь могут оформить сразу несколько государственных услуг через портал "Дія". Для этого достаточно подать одно электронное заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко и "Дії".
Главное:
Правительство запустило комплексный сервис для ветеранов, ветеранок и членов их семей. Он позволяет в рамках одного заявления оформить несколько государственных услуг одновременно.
В частности, через новый сервис можно получить:
"Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. Например, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения, и только потом отдельно подавать заявление на денежное пособие", - пояснила Свириденко.
Услуга доступна для:
Также заявление можно подать от имени ребенка погибшего военнослужащего. Если заявителю еще не исполнилось 18 лет, документы подает один из родителей.
Для оформления услуг необходимо:
Большая часть информации будет подтягиваться автоматически. Если в реестрах будут отсутствовать определенные данные, заявителю нужно будет добавить документы самостоятельно.
Статус лица с инвалидностью вследствие войны или статус члена семьи погибшего защитника будут оформлены в течение пяти рабочих дней.
После внесения информации в Единый государственный реестр ветеранов войны:
Результат можно будет получить онлайн в личном кабинете гражданина на портале "Дія" и по электронной почте.
После одобрения заявки единовременная денежная помощь будет перечислена на указанный банковский счет.
Если человек заказал социальные услуги, с ним свяжутся социальные менеджеры, которые помогут составить индивидуальный план поддержки.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ветераны в Украине теперь могут добавить электронное удостоверение в приложение "Дія" сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны, не дожидаясь получения бумажного документа. Также в сервисе "Ветеран PRO" стала доступна информация о статусе ветерана и основные данные из реестра.
Кроме того, мы сообщали, что ветераны с инвалидностью вследствие войны I–II группы могут получить от государства денежную компенсацию на приобретение жилья. Для этого необходимо встать на квартирный учет, подать документы через ЦНАП или местный орган по делам ветеранов, после чего средства будут перечислены на специальный счет. Размер выплаты зависит от состава семьи, группы инвалидности и стоимости жилья в регионе.