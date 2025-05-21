В "Дії" запускают новую услугу: она будет платной

"Дія" запускает новую услугу для бизнеса и его клиентов. Речь идет о мультишеринге - сервисе, который позволяет быстро получать сразу несколько копий различных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу единого онлайн-портала государственных услуг и приложения в Facebook.

Кому и для чего может понадобиться мультишеринг

Украинцам рассказали, что новый сервис "Дії" можно легко интегрировать в бизнес-процессы.

"Клик-клик - и получили весь пакет нужных документов от клиента. Без ксерокопий, файлов и ошибок в бумагах", - объяснили в "Дії".

Что такое мультишеринг (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)

С какого числа запускают новый сервис

Новый сервис для бизнеса - мультишеринг документов в "Дії" - заработает с 1 июня 2025 года.

После этого все цифровые копии необходимых документов можно будет получить сразу, без лишних запросов.

"А клиентам не нужно ничего сканировать или отправлять по одному - все передается через "Дію" в несколько кликов... Это быстро, удобно и без риска ошибок или подделок", - рассказали гражданам.

Как будет работать сервис мультишеринга

В "Дії" объяснили также, как будет работать новый сервис.

Для того чтобы им воспользоваться, клиентам того или иного бизнеса (например, банка), нужно будет:

нажать кнопку или отсканировать QR-код смартфоном с "Дія";

выбрать документы, которые нужно отправить;

заверить запрос с "Дія.Підпис".

"Мультишеринг работает даже тогда, когда у клиента нет всех документов - поступят доступные, а система покажет, чего не хватает", - уточнили эксперты.

Какими документами позволит поделиться "Дія"

В рамках услуги мультишеринга, в "Дії" можно будет поделиться такими документами:

ID-карта;

загранпаспорт;

техпаспорт;

налоговый номер (РНОКПП);

водительское удостоверение;

свидетельство о рождении ребенка;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

студенческий билет;

пенсионное удостоверение;

справка о доходах;

документы об образовании;

удостоверения на постоянное и временное проживание;

актовые записи (смена имени, брак, развод);

удостоверение ветерана.

Документы, которыми можно поделиться с мультишерингом (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)

Как подключить услугу и кто за нее будет платить

Для того чтобы подключить услугу, необходимо будет настроить или обновить интеграцию с "Дія".

Отмечается, что услуга мультишеринга будет:

платной для бизнеса (банков, сервисов и т.д.);

бесплатной для клиентов (людей, которые будут отправлять документы).

Уточняется, что все технические инструкции и информация о тарифах - доступны на сайте "Інтеграція Дії".

"С "Дія" бизнес работает быстрее, а клиенты остаются довольными. Проект реализован Министерством цифровой трансформации при поддержке Национального банка Украины", - подытожили в пресс-службе портала.



Публикация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)