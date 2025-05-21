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В "Дії" запускают новую услугу: она будет платной

Среда 21 мая 2025 16:34
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В "Дії" запускают новую услугу: она будет платной "Дія" запускает новую услугу - мультишеринг документов (фото: diia.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

"Дія" запускает новую услугу для бизнеса и его клиентов. Речь идет о мультишеринге - сервисе, который позволяет быстро получать сразу несколько копий различных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу единого онлайн-портала государственных услуг и приложения в Facebook.

Кому и для чего может понадобиться мультишеринг

Украинцам рассказали, что новый сервис "Дії" можно легко интегрировать в бизнес-процессы.

"Клик-клик - и получили весь пакет нужных документов от клиента. Без ксерокопий, файлов и ошибок в бумагах", - объяснили в "Дії".

В &quot;Дії&quot; запускают новую услугу: она будет платнойЧто такое мультишеринг (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)

С какого числа запускают новый сервис

Новый сервис для бизнеса - мультишеринг документов в "Дії" - заработает с 1 июня 2025 года.

После этого все цифровые копии необходимых документов можно будет получить сразу, без лишних запросов.

"А клиентам не нужно ничего сканировать или отправлять по одному - все передается через "Дію" в несколько кликов... Это быстро, удобно и без риска ошибок или подделок", - рассказали гражданам.

Как будет работать сервис мультишеринга

В "Дії" объяснили также, как будет работать новый сервис.

Для того чтобы им воспользоваться, клиентам того или иного бизнеса (например, банка), нужно будет:

  • нажать кнопку или отсканировать QR-код смартфоном с "Дія";
  • выбрать документы, которые нужно отправить;
  • заверить запрос с "Дія.Підпис".

"Мультишеринг работает даже тогда, когда у клиента нет всех документов - поступят доступные, а система покажет, чего не хватает", - уточнили эксперты.

Какими документами позволит поделиться "Дія"

В рамках услуги мультишеринга, в "Дії" можно будет поделиться такими документами:

  • ID-карта;
  • загранпаспорт;
  • техпаспорт;
  • налоговый номер (РНОКПП);
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • студенческий билет;
  • пенсионное удостоверение;
  • справка о доходах;
  • документы об образовании;
  • удостоверения на постоянное и временное проживание;
  • актовые записи (смена имени, брак, развод);
  • удостоверение ветерана.

В &quot;Дії&quot; запускают новую услугу: она будет платнойДокументы, которыми можно поделиться с мультишерингом (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)

Как подключить услугу и кто за нее будет платить

Для того чтобы подключить услугу, необходимо будет настроить или обновить интеграцию с "Дія".

Отмечается, что услуга мультишеринга будет:

  • платной для бизнеса (банков, сервисов и т.д.);
  • бесплатной для клиентов (людей, которые будут отправлять документы).

Уточняется, что все технические инструкции и информация о тарифах - доступны на сайте "Інтеграція Дії".

"С "Дія" бизнес работает быстрее, а клиенты остаются довольными. Проект реализован Министерством цифровой трансформации при поддержке Национального банка Украины", - подытожили в пресс-службе портала.

В &quot;Дії&quot; запускают новую услугу: она будет платной
В &quot;Дії&quot; запускают новую услугу: она будет платнойПубликация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на портале "Дія" запустят помощник на основе искусственного интеллекта.

Читайте также, как украинцы смогут устраиваться на работу через "Дію".

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