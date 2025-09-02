У "Дії" з'являться нотаріальні послуги: що відомо

З третього вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що серед переваг цифровізації для нотаріусів - систематизація рутинних процесів; єдине робоче місце; миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління забезпечить: