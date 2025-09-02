У "Дії" з'являться нотаріальні послуги: що відомо

Наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
З третього вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.
"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", - зазначив Федоров.
Він наголосив, що серед переваг цифровізації для нотаріусів - систематизація рутинних процесів; єдине робоче місце; миттєвий доступ до даних.
Система нового покоління забезпечить:
Нагадаємо, державні послуги в Україні стали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився в додатку "Дія".
Також ми повідомляли, що за допомогою "Дії" можна буде розірвати шлюб. Послуга розлучення онлайн стане доступна вже восени.
Окрім цього, українці можуть одружуватись через "Дію".