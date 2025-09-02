UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У "Дії" з'являться нотаріальні послуги: що відомо

Фото: послугу вже почали тестувати в "Дії" (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

З третього вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що серед переваг цифровізації для нотаріусів - систематизація рутинних процесів; єдине робоче місце; миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління забезпечить:

  • єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
  • безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;
  • швидкий обмін даними між реєстрами та базами;
  • реєстрацію кожної нотаріальної дії;
  • автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Нагадаємо, державні послуги в Україні стали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився в додатку "Дія".

Також ми повідомляли, що за допомогою "Дії" можна буде розірвати шлюб. Послуга розлучення онлайн стане доступна вже восени.

Окрім цього, українці можуть одружуватись через "Дію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія