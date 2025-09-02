RU

В "Дії" появятся нотариальные услуги: что известно

Фото: услугу уже начали тестировать в "Дії" (Виталий Носач РБК-Украинаl)
Автор: Маловичко Юлия

В следующем году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія". Бета-тестирование электронной платформы е-Нотариат уже началось.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

С третьего сентября все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой современной электронной экосистемой, а первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

"Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям", - отметил Федоров.

Он отметил, что среди преимуществ цифровизации для нотариусов - систематизация рутинных процессов; единое рабочее место; мгновенный доступ к данным.

Система нового поколения обеспечит:

  • единый и удобный интерфейс для всех реестров;
  • безопасность документов с QR-кодом для мгновенной проверки;
  • быстрый обмен данными между реестрами и базами;
  • регистрацию каждого нотариального действия;
  • автоматизацию переноса данных по ключевым реестрам.

Напомним, государственные услуги в Украине стали предоставлять с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об AI-ассистенте, который появился в приложении "Дія".

Также мы сообщали, что с помощью "Дії" можно будет расторгнуть брак. Услуга развода онлайн станет доступна уже осенью.

Кроме этого, украинцы могут жениться с помощью "Ді]".

