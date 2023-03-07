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У "Дії" з'являться COVID-сертифікати вакцинованих за кордоном: як його згенерувати

Фото: у "Дії" з'являться COVID-сертифікати вакцинованих за кордоном (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Дія" відтепер можна буде згенерувати ще один вид COVID-сертифікату. Це зможуть зробити ті українці, які змушені були вакцинуватись за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Для того, щоб згенерувати сертифікат про вакцинацію за кордоном необхідно буде звернутись до сімейного лікаря. З собою необхідно мати паспорт та іноземний COVID-сертифікат.

Лікар має перевірити справжність іноземного сертифіката за допомогою спеціального зчитувача. Потім він внесе дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я.

Після цього в "Дії" можна буде згенерувати сертифікат про вакцинацію.

"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров‘ям - важливо", - написав Федоров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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