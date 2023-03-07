У "Дії" з'являться COVID-сертифікати вакцинованих за кордоном: як його згенерувати

Для того, щоб згенерувати сертифікат про вакцинацію за кордоном необхідно буде звернутись до сімейного лікаря. З собою необхідно мати паспорт та іноземний COVID-сертифікат.

Лікар має перевірити справжність іноземного сертифіката за допомогою спеціального зчитувача. Потім він внесе дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я.

Після цього в "Дії" можна буде згенерувати сертифікат про вакцинацію.

"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян перебувають в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися та стежити за здоров‘ям - важливо", - написав Федоров.