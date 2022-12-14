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У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини

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Середа 14 грудня 2022 15:29
У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини Фото: у Дії можна згенерувати COVID-сертифікат про нову дозу вакцини (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Для того, щоб оновити сертифікат потрібно:

  • зайти у застосунок,
  • натиснути Послуги,
  • вибрати COVID-сертифікати,
  • клікнути Отримати.

За декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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