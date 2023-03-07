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В "Дії" появятся COVID-сертификаты вакцинированных за границей: как его сгенерировать

Фото: у "Дії" появятся COVID-сертификаты вакцинированных за рубежом (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В приложении "Дія" теперь можно будет сгенерировать еще один вид COVID-сертификата. Это смогут сделать те украинцы, которые были вынуждены вакцинироваться за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Для того, чтобы сгенерировать сертификат о вакцинации за границей, необходимо обратиться к семейному врачу. С собой необходимо иметь паспорт и иностранный сертификат COVID.

Врач должен проверить подлинность иностранного сертификата с помощью специального считывателя. Затем он внесет данные о вакцинации в электронную систему здравоохранения.

После этого в "Дії" можно будет сгенерировать сертификат о вакцинации.

"Из-за полномасштабного вторжения миллионы граждан находятся в других странах. Но пандемия до конца не отступила. К сожалению, многие люди до сих пор болеют. Поэтому вакцинироваться и следить за здоровьем - важно", - написал Федоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.

Напомним, Кабмин утвердил изменения в COVID-сертификатах, усовершенствовав механизм их формирования и использования.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.

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