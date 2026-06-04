У "Дії" влітку з'явиться нова корисна послуга для водіїв

Вже цього літа водії зможуть оформити європротокол онлайн у застосунку "Дія".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

У грудні минулого року Мінцифри анонсувало європротоколу онлайн для водіїв.

Відповідаючи на питання, коли чекати на запуск цієї функції, Коваль повідомила, що послуга запрацює влітку.

"У нас загалом це літо має бути активним у контексті різних запусків послуг. Ви знаєте, нещодавно задумалася над кількістю нових послуг, які виходять в "Дії" де-факто щотижня", - зазначила вона.

За словами заступниці міністра, якщо у 2019 році запровадження нової послуги було справжньої подією, то зараз це повсякденна робота команди Мінцифри і партнерів. І це прямо демонструє рівень цифровізації в Україні.

"Щодо європротоколу, то наша команда орієнтується на середину літа. Ми активно працюємо з колегами із МТСБУ", - додала Коваль.

Як працюватиме послуга?

Водій формує повідомлення в застосунку, "Дія" автоматично заповнює більшість полів. Водій додає фото з місця події, обирає схему ДТП та вказує час. Другий учасник підтверджує дані зі свого телефону, і обидва підписують заяву за допомогою "Дія.Підпису". Це дає документу повну юридичну силу прямо на місці.

"Для громадян - це передусім економія часу та нервів. Ви не чекаєте поліцію, не створюєте затори та можете в реальному часі бачити статус своєї заявки. Для держави - це оптимізація роботи поліції, яка може зосередитися на складніших викликах", - зазначила Коваль.

Скористатися європротоколом можна лише тоді, коли в ДТП немає постраждалих, брали участь лише два авто, обидва водії мають діючі поліси страхування, вони тверезі та, головне, дійшли згоди щодо обставин аварії.