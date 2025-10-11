У "Дії" тимчасово зникнуть дві послуги для водіїв: коли знову запрацюють

Нагадаємо, раніше уряд дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці отримають змогу бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Зазначимо, в Україні також запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцями від імені міністра цифрової трансформації.

Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.