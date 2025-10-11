RU

Общество Образование Деньги Изменения

В "Дії" временно исчезнут две услуги для водителей: когда снова заработают

Фото: в Дії временно не будут работать некоторые услуги для авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Дія" временно приостановят ряд услуг для водителей. Речь идет о замене техпаспорта, покупке и продаже авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Из-за нового тарифа на бланки изменится стоимость некоторых водительских услуг, а именно:

  • замена техпаспорта,
  • перерегистрация авто.

"Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовиться к изменениям, поэтому эти услуги в "Дії" будут временно недоступны с 13 октября", - пояснили в компании.

Напомним, ранее правительство разрешило запуск новых водительских услуг в "Дії". Украинцы получат возможность бронировать и закреплять номерные знаки за авто онлайн, без посещения Сервисных центров МВД.

Отметим, в Украине также заработал Telegram-чатбот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с украинцами от имени министра цифровой трансформации.

После старта он представляется цифровым двойником Федорова и предлагает обсудить "Дію", цифровые сервисы, электронное управление и вопросы, касающиеся цифровой трансформации.

ДияВодители