У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: які сервіси на паузі та чому

19:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Які сервіси доведеться відкласти через технічні роботи?
aimg Сергій Козачук
Фото: робота сервісів "Дія" буде тимчасово обмежена (Віталій Носач/РБК-Україна)

У застосунку та на порталі "Дія" частину сервісів тимчасово призупинять через планові технічні роботи в державних реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку "Дії" у Facebook.

Читайте також: "Резерв+" тимчасово призупинить роботу: Міноборони розповіло, як уникнути проблем

Які послуги будуть недоступні

Як зазначають на порталі, через регламентні роботи в реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних із бронюванням та військовим обліком:

  • відображення військово-облікового документа;
  • бронювання працівників та перевірка відомостей про них;
  • продовження або анулювання чинного бронювання.

Також з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня буде неможливо перереєструвати автомобіль. Це пов'язано з оновленням Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Усі інші сервіси в "Дії" продовжують працювати у штатному режимі без пауз.

Користувачам радять планувати отримання зазначених послуг заздалегідь.

Що відомо про цифровізацію армії

Нагадаємо, що Міністерство оборони вже попереджало, що застосунок "Резерв+" також тимчасово призупинить роботу для проведення технічних оновлень. Це пов'язано з інтеграцією нових сервісів та стабілізацією взаємодії з реєстром "Оберіг".

Крім того, Кабінет міністрів нещодавно змінив правила роботи застосунку "Армія+". Нововведення стосуються переліку документів, які військові можуть подавати в електронному форматі, що має значно спростити бюрократичні процедури в лавах ЗСУ.

Також варто зазначити, що цифровізація військового обліку поступово витісняє старі формати. Зокрема, електронний військовий квиток у "Резерв+" отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий, і став обов'язковим для пред'явлення під час перевірки документів.

Більше по темі:
УкраїнаДія