У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: які сервіси на паузі та чому

Які послуги будуть недоступні

Як зазначають на порталі, через регламентні роботи в реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних із бронюванням та військовим обліком:

відображення військово-облікового документа;

бронювання працівників та перевірка відомостей про них;

продовження або анулювання чинного бронювання.

Також з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня буде неможливо перереєструвати автомобіль. Це пов'язано з оновленням Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Усі інші сервіси в "Дії" продовжують працювати у штатному режимі без пауз.

Користувачам радять планувати отримання зазначених послуг заздалегідь.