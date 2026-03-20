У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: які сервіси на паузі та чому

У застосунку та на порталі "Дія" частину сервісів тимчасово призупинять через планові технічні роботи в державних реєстрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку "Дії" у Facebook.
Як зазначають на порталі, через регламентні роботи в реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов'язаних із бронюванням та військовим обліком:
Також з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня буде неможливо перереєструвати автомобіль. Це пов'язано з оновленням Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Усі інші сервіси в "Дії" продовжують працювати у штатному режимі без пауз.
Користувачам радять планувати отримання зазначених послуг заздалегідь.
Нагадаємо, що Міністерство оборони вже попереджало, що застосунок "Резерв+" також тимчасово призупинить роботу для проведення технічних оновлень. Це пов'язано з інтеграцією нових сервісів та стабілізацією взаємодії з реєстром "Оберіг".
Крім того, Кабінет міністрів нещодавно змінив правила роботи застосунку "Армія+". Нововведення стосуються переліку документів, які військові можуть подавати в електронному форматі, що має значно спростити бюрократичні процедури в лавах ЗСУ.
Також варто зазначити, що цифровізація військового обліку поступово витісняє старі формати. Зокрема, електронний військовий квиток у "Резерв+" отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий, і став обов'язковим для пред'явлення під час перевірки документів.