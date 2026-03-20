В "Дії" временно не будет работать часть услуг: какие сервисы на паузе и почему

Какие услуги будут недоступны

Как отмечают на портале, из-за регламентных работ в реестре "Оберіг" до 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием и военным учетом:

отображение военно-учетного документа;

бронирование работников и проверка сведений о них;

продление или аннулирование действующего бронирования.

Также с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта будет невозможно перерегистрировать автомобиль. Это связано с обновлением Единого государственного реестра транспортных средств.

Все остальные сервисы в "Дії" продолжают работать в штатном режиме без пауз.

Пользователям советуют планировать получение указанных услуг заранее.