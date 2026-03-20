В "Дії" временно не будет работать часть услуг: какие сервисы на паузе и почему

В приложении и на портале "Дія" часть сервисов временно приостановят из-за плановых технических работ в государственных реестрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу "Дії" в Facebook.
Как отмечают на портале, из-за регламентных работ в реестре "Оберіг" до 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием и военным учетом:
Также с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта будет невозможно перерегистрировать автомобиль. Это связано с обновлением Единого государственного реестра транспортных средств.
Все остальные сервисы в "Дії" продолжают работать в штатном режиме без пауз.
Пользователям советуют планировать получение указанных услуг заранее.
Напомним, что Министерство обороны уже предупреждало, что приложение "Резерв+" также временно приостановит работу для проведения технических обновлений. Это связано с интеграцией новых сервисов и стабилизацией взаимодействия с реестром "Оберег".
Кроме того, Кабинет министров недавно изменил правила работы приложения "Армия+". Нововведения касаются перечня документов, которые военные могут подавать в электронном формате, что должно значительно упростить бюрократические процедуры в рядах ВСУ.
Также стоит отметить, что цифровизация воинского учета постепенно вытесняет старые форматы. В частности, электронный военный билет в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный, и стал обязательным для предъявления при проверке документов.