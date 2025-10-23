У "Дії" тимчасово не працює заміна водійського посвідчення: коли відновлять послугу

У застосунку "Дія" тимчасово недоступна послуга з заміни водійського посвідчення. Команда сервісу повідомила, що вже працює над вирішенням проблеми.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію".

"Котик уже перевіряв - поки що замінити водійське посвідчення в 'Дії' не вийде. Але не хвилюйтесь, це тимчасово. Все лагодимо - і скоро все знову буде в кілька кліків", - зазначили у сервісі.

У "Дії" не уточнили, коли саме відновлять роботу функції, однак пообіцяли повідомити про це додатково.

Зазначимо, послуга заміни водійського посвідчення онлайн дозволяє отримати нове посвідчення без відвідування сервісного центру МВС - наприклад, у разі втрати документа, зміни персональних даних або закінчення строку дії.