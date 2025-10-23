У "Дії" тимчасово не працює заміна водійського посвідчення: коли відновлять послугу
У застосунку "Дія" тимчасово недоступна послуга з заміни водійського посвідчення. Команда сервісу повідомила, що вже працює над вирішенням проблеми.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію".
"Котик уже перевіряв - поки що замінити водійське посвідчення в 'Дії' не вийде. Але не хвилюйтесь, це тимчасово. Все лагодимо - і скоро все знову буде в кілька кліків", - зазначили у сервісі.
У "Дії" не уточнили, коли саме відновлять роботу функції, однак пообіцяли повідомити про це додатково.
Зазначимо, послуга заміни водійського посвідчення онлайн дозволяє отримати нове посвідчення без відвідування сервісного центру МВС - наприклад, у разі втрати документа, зміни персональних даних або закінчення строку дії.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні знову активізувалися онлайн-шахраї, які пропонують купити медичну довідку для отримання водійських прав без проходження медогляду. Вони створюють фейкові сайти, збирають персональні дані та гроші, після чого зникають або надсилають підробки. У МВС нагадують: справжні довідки видають лише ліцензовані медзаклади, а використання фальшивих документів карається штрафом чи обмеженням волі до двох років.
Також ми розповідали про шахраїв, які пропонують "купити" водійські права, довідки чи номерні знаки. Вони створюють фейкові сайти, схожі на офіційні ресурси МВС, щоб виманити гроші та персональні дані українців. У МВС попереджають: підроблені документи не відображаються в державних реєстрах і за їх використання загрожує кримінальна відповідальність. Отримати водійське посвідчення можна лише офіційно - після навчання та складання іспитів у сервісному центрі.