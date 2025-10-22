ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У мережі поширюється схема продажу медичних довідок для водіїв: як уберегтися від шахраїв

Середа 22 жовтня 2025 19:31
UA EN RU
У мережі поширюється схема продажу медичних довідок для водіїв: як уберегтися від шахраїв Фото: Шахраї стали частіше продавати підроблені медичні довідки для водіїв (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні знову активізувалися онлайн-шахраї, які пропонують "купити" медичну довідку про придатність до керування транспортом без проходження медогляду.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.

Такі оголошення поширюють у соцмережах, месенджерах і на фейкових сайтах із обіцянками "офіційно, швидко і недорого". За даними кіберполіції, аферисти створюють сторінки, схожі на офіційні ресурси держустанов або медцентрів, де користувачі вводять персональні дані та оплачують "послугу". Після цього шахраї або зникають, або надсилають підробку без юридичної сили.

У МВС наголошують, що довідки про придатність до керування видають виключно ліцензовані медзаклади. Використання підроблених документів карається штрафом, арештом або обмеженням волі до двох років (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Нещодавно у Львові під час складання іспиту на водійські права працівники сервісного центру викрили 19-річного чоловіка, який подав фальшиву меддовідку. Про інцидент одразу повідомили поліцію.

Як убезпечити себе:

  • отримуйте довідки лише у закладах з ліцензією (перевірити можна у реєстрі МОЗ);
  • не надсилайте особисті дані сумнівним сайтам;
  • не довіряйте рекламі в соцмережах;
  • у разі шахрайства повідомляйте кіберполіцію або телефонуйте 102.

У МВС нагадали, що жоден посередник не має права оформлювати офіційні документи, а будь-яка "легка" схема - це майже завжди шахрайство.

Нагадаємо, у водійських посвідченнях нового зразка можуть зазначати групу крові та резус-фактор, але ці дані є не у всіх. У МВС пояснили, що запис роблять лише за згодою водія та за наявності медичної довідки. Під час воєнного стану вимогу щодо довідки спростили, тому у більшості нових документів ця графа порожня.

Також ми писали, що уряд скасував вимогу про річний стаж для отримання водійських прав категорії СЕ (вантажівки з причепом). Це має спростити доступ до професії, особливо для молоді та жінок, і допоможе швидше залучати нових водіїв, що зміцнить логістику та розвиток автоперевезень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення Шахраї Водії
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію