В "Дії" временно не работает замена водительского удостоверения: когда восстановят услугу

В приложении "Дія" временно недоступна услуга по замене водительского удостоверения. Команда сервиса сообщила, что уже работает над решением проблемы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Котик уже проверял - пока заменить водительское удостоверение в 'Дії' не получится. Но не волнуйтесь, это временно. Все чиним - и скоро все снова будет в несколько кликов", - отметили в сервисе.

В "Дії" не уточнили, когда именно восстановят работу функции, однако пообещали сообщить об этом дополнительно.

Отметим, услуга замены водительского удостоверения онлайн позволяет получить новое удостоверение без посещения сервисного центра МВД - например, в случае утери документа, изменения персональных данных или окончания срока действия.