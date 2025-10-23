В "Дії" временно не работает замена водительского удостоверения: когда восстановят услугу
В приложении "Дія" временно недоступна услуга по замене водительского удостоверения. Команда сервиса сообщила, что уже работает над решением проблемы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"Котик уже проверял - пока заменить водительское удостоверение в 'Дії' не получится. Но не волнуйтесь, это временно. Все чиним - и скоро все снова будет в несколько кликов", - отметили в сервисе.
В "Дії" не уточнили, когда именно восстановят работу функции, однако пообещали сообщить об этом дополнительно.
Отметим, услуга замены водительского удостоверения онлайн позволяет получить новое удостоверение без посещения сервисного центра МВД - например, в случае утери документа, изменения персональных данных или окончания срока действия.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине снова активизировались онлайн-мошенники, которые предлагают купить медицинскую справку для получения водительских прав без прохождения медосмотра. Они создают фейковые сайты, собирают персональные данные и деньги, после чего исчезают или присылают подделки. В МВД напоминают: настоящие справки выдают только лицензированные медучреждения, а использование фальшивых документов наказывается штрафом или ограничением свободы до двух лет.
Также мы рассказывали о мошенниках, которые предлагают "купить" водительские права, справки или номерные знаки. Они создают фейковые сайты, похожие на официальные ресурсы МВД, чтобы выманить деньги и персональные данные украинцев. В МВД предупреждают: поддельные документы не отображаются в государственных реестрах и за их использование грозит уголовная ответственность. Получить водительское удостоверение можно только официально - после обучения и сдачи экзаменов в сервисном центре.