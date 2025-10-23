ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В "Дії" временно не работает замена водительского удостоверения: когда восстановят услугу

Четверг 23 октября 2025 19:20
UA EN RU
В "Дії" временно не работает замена водительского удостоверения: когда восстановят услугу Фото: Водительское удостоверение в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" временно недоступна услуга по замене водительского удостоверения. Команда сервиса сообщила, что уже работает над решением проблемы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Котик уже проверял - пока заменить водительское удостоверение в 'Дії' не получится. Но не волнуйтесь, это временно. Все чиним - и скоро все снова будет в несколько кликов", - отметили в сервисе.

В "Дії" не уточнили, когда именно восстановят работу функции, однако пообещали сообщить об этом дополнительно.

Отметим, услуга замены водительского удостоверения онлайн позволяет получить новое удостоверение без посещения сервисного центра МВД - например, в случае утери документа, изменения персональных данных или окончания срока действия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине снова активизировались онлайн-мошенники, которые предлагают купить медицинскую справку для получения водительских прав без прохождения медосмотра. Они создают фейковые сайты, собирают персональные данные и деньги, после чего исчезают или присылают подделки. В МВД напоминают: настоящие справки выдают только лицензированные медучреждения, а использование фальшивых документов наказывается штрафом или ограничением свободы до двух лет.

Также мы рассказывали о мошенниках, которые предлагают "купить" водительские права, справки или номерные знаки. Они создают фейковые сайты, похожие на официальные ресурсы МВД, чтобы выманить деньги и персональные данные украинцев. В МВД предупреждают: поддельные документы не отображаются в государственных реестрах и за их использование грозит уголовная ответственность. Получить водительское удостоверение можно только официально - после обучения и сдачи экзаменов в сервисном центре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские права Дия
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию