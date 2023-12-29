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У "Дії" тимчасово будуть недоступні сервіси для водіїв: коли чекати повернення послуг

Фото: сервіси для водіїв у Дії тимчасово недоступні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Міністерство внутрішніх справ оновлює сервіси для водіїв. Відповідні послуги повернуться в "Дію" за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у державному застосунку "Дія".

"Уряд змінює вартість послуг для водіїв. Тож Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести всі зміни і оновити послуги", - пояснюють в повідомленні.

Через це такі послуги, як "перереєстрація авто" та "заміна водійських прав" у порталі "Дія" будуть недоступні. 

"Але всього за декілька днів сервіси повернуться у застосунок", - інформують у "Дії".

В повідомленні звертають увагу на зміну цін за послуги

Так, з нового року перереєстрація авто буде коштувати 350 гривень, а зміна водійського - 230 гривень. 

"Повідомимо, коли знову зможете продати чи придбати авто, або змінити водійське в "Дії" в кілька кліків. Слідкуйте за оновленнями", - зауважили наостанок в застосунку. 

Зміни у порталі "Дія"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

Також нещодавно ми повідомляли про те, що на порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

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Дия