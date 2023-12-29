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В "Дії" временно будут недоступны водительские сервисы: когда ждать возвращения услуг

Фото: водительские сервисы в Дії временно недоступны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Министерство внутренних дел обновляет водительские сервисы. Соответствующие услуги вернутся в "Дію" через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в государственном приложении "Дія".

"Правительство меняет стоимость услуг для водителей. Поэтому Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести все изменения и обновить услуги", - объясняют в сообщении.

Из-за этого такие услуги, как "перерегистрация авто" и "замена водительских прав" на портале "Дія", будут недоступны.

"Но всего через несколько дней сервисы вернутся в приложение", - информируют в "Дії".

В сообщении обращают внимание на изменение цен на услуги:

Так, с нового года перерегистрация авто будет стоить 350 гривен, а смена водительского - 230 гривен.

"Сообщим, когда снова сможете продать или приобрести авто, или сменить водительское в "Дії" в несколько кликов. Следите за обновлениями", - отметили напоследок в приложении.

Изменения в портале "Действие"

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минцифры разрабатывает возможность подавать через "Действие" заявления о возмещении ущерба или потерь от агрессии РФ.

Тем временем в "Действии" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

Также недавно мы сообщали о том, что на портале "Действие" была запущена услуга, в рамках которой украинцы могут подать онлайн-заявление на регистрацию брака.

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