В "Дії" временно будут недоступны водительские сервисы: когда ждать возвращения услуг

"Правительство меняет стоимость услуг для водителей. Поэтому Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести все изменения и обновить услуги", - объясняют в сообщении.

Из-за этого такие услуги, как "перерегистрация авто" и "замена водительских прав" на портале "Дія", будут недоступны.

"Но всего через несколько дней сервисы вернутся в приложение", - информируют в "Дії".

В сообщении обращают внимание на изменение цен на услуги:

Так, с нового года перерегистрация авто будет стоить 350 гривен, а смена водительского - 230 гривен.

"Сообщим, когда снова сможете продать или приобрести авто, или сменить водительское в "Дії" в несколько кликов. Следите за обновлениями", - отметили напоследок в приложении.