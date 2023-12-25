Онлайн-одруження у "Дії". Як подати заяву на реєстрацію шлюбу

На порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба", - зазначають у "Дії".

Як подати заявку про шлюб?

Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся

Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб

Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії

Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом

Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Далі потрібно лише почекати на електронний лист з деталями від обраного ДРАЦСу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

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