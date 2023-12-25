Онлайн-одруження у "Дії". Як подати заяву на реєстрацію шлюбу
На порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".
"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба", - зазначають у "Дії".
Як подати заявку про шлюб?
- Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся
- Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб
- Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії
- Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
- Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП
Далі потрібно лише почекати на електронний лист з деталями від обраного ДРАЦСу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.
Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.
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