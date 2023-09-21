У "Дії" тестують нову послугу: що про це відомо та як доєднатися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

За його словами, люди часто здійснюють адмінпорушення, адже не знають закони та правила. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці.

Нова послуга в "Дії" дасть змогу сплатити штраф без купи паперів, походів до суду та банку. Для цього потрібно лише кілька кліків у додатку.

Наразі Мінцифрі слід переконатися, що послуга працює максимально зручно та коректно. Для цього й проводять бета-тестування.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням, якщо людина досягла 16 років, має верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у "Дії" та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.

Нововведення в "Дії"

Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.

До того ж, через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

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