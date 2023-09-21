В "Дії" тестируют новую услугу: что об этом известно и как присоединиться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

По его словам, люди часто совершают админнарушения, ведь не знают законы и правила. К примеру, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте.

Новая услуга в "Дії" позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк. Для этого требуется всего несколько кликов в приложении.

На данный момент Минцифри следует убедиться, что услуга работает максимально удобно и корректно. Для этого и проводят бета-тестирование.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке, если человек достиг 16 лет, имеет верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в "Дії" и судебное дело со штрафом за админнарушение.

Нововведения в "Дії"

Недавно "Дія" запустила новую услугу - в приложении можно отправлять копию студенческого за несколько кликов.

К тому же, через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

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