Через "Дію" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги

На Порталі "Дія" запустили чотири послуги для сімей з дітьми. Заяви на фінансову допомогу можна подати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook .

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі Дія, вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом.

За його даними, можна подати наступні заяви:

Допомога на дитину одинокій матері або батьку;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Соціальна допомога в Україні

У цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше ніж у 2021 році.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір - 3 081,6 гривень.