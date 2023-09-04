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Через "Дію" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 14:26
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Через "Дію" можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги Фото: Дія запровадила заяви на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На Порталі "Дія" запустили чотири послуги для сімей з дітьми. Заяви на фінансову допомогу можна подати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook.

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі Дія, вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом.

За його даними, можна подати наступні заяви:

  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
  • Допомога при усиновленні дитини;
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Соціальна допомога в Україні

У цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше ніж у 2021 році.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір - 3 081,6 гривень.

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Дия Міністерство соціальної політики
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