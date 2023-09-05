У "Дії" запустили корисну послугу для студентів

Відтепер у застосунку "Дія" можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії" .

Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.

Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент - його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.

Зазначимо, що компанія може відправити запит на копію трьома способами:

офлайн - просканувавши штрихкод студентського,

онлайн - за посиланням, яке можна "вшити" в кнопку на сайті або в застосунку,

за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі "Дія".

Більше про те, як працює функція - дивіться у відео.

Окрім того, українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам чи ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн. Для консультацій з цього питання слід звернуться до команди впровадження "Дії" у Telegram.

Нововведення в "Дії"

Відтепер через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми:

на дитину одинокій матері або батьку;

при усиновленні дитини;

людині, яка доглядає за хворою дитиною;

людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

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