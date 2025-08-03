"Дія" не працює? Федоров пояснив, у чому причина і як виправити

Так, під час входу у застосунок "Дія" заявляється напис "На жаль, сталася помилка". Проте, закривши вікно, користувачі можуть отримати доступ до електронних документів.

Також при генеруванні QR-коду електронних документів застосунок вказує "Немає доступу до реєстрів".

Фото: у "Дії" фіксують збій (РБК-Україна)

Що каже Мінцифри

Перший віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив користувачам оновити застосунок "Дія", оскільки вночі модернізували сертифікати безпеки.

"Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною", - зазначив Федоров.

Оновити застосунок "Дія" потрібно через Play Market або Apple Store.