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У Telegram стався масштабний збій після оновлення месенджера

П'ятниця 01 серпня 2025 00:10
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У Telegram стався масштабний збій після оновлення месенджера Ілюстративне фото: у Telegram стався масштабний збій після оновлення (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У месенджері Telegram стався збій у четвер, 31 липня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Зокрема, росіяни скаржилися на проблеми з отриманням сповіщень, збої в роботі мобільного додатку та сайту. А ось в інших країнах, таких, як Велика Британіа, США, Німеччина, надходили скарги на проблеми з підключенням до сервера та входом у месенджер.
У Telegram стався масштабний збій після оновлення месенджера

Зазаначається, що збій стався після оновлення Telegram.

Зокрема, з 31 липня в месенджер став доступний глобальний пошук за публікаціями в публічних каналах. Як ми раніше писали, наразі ця можливість доступна лише для власників підписки Telegram Premium. Вони можуть виконати два безкоштовних запити на день. Далі за кожен пошук потрібно буде заплатити 10 Telegram Stars - це приблизно 0,5 грн.

Також ми писали, що Telegram відкриє офіційне представництво в Росії, почавши виконувати вимоги закону про "приземлення". Цей закон зобов'язує великі IT-компанії реєструватися і розміщувати частину інфраструктури в РФ.

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