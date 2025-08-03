"Дія" не работает? Федоров объяснил, в чем причина и как исправить

Так, при входе в приложение "Дія" заявляется надпись "К сожалению, произошла ошибка". Однако, закрыв окно, пользователи могут получить доступ к электронным документам.

Также при генерировании QR-кода электронных документов приложение указывает "Нет доступа к реестрам".

Фото: в "Дії" фиксируют сбой (РБК-Украина)

Что говорит Минцифры

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров посоветовал пользователям обновить приложение "Дія", поскольку ночью модернизировали сертификаты безопасности.

"Этой ночью команда Дії обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь Дія должна быть не только удобной, но и безопасной", - отметил Федоров.

Обновить приложение "Дія" нужно через Play Market или Apple Store.