Дії росіян нагадують тактику ІДІЛ, - Держдепартамент США

Про це заявив представник Держдепартаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

За його словами, на наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис. кв. км території України.

"Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок", - заявив Тірре.

Крім цього, він зазначив, що розмінування України буде найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни.