Действия россиян напоминают тактику ИГИЛ, - Госдепартамент США

Об этом заявил представитель Госдепартамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

По его словам, на наличие мин следует проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

"От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", - заявил Тирре.

Кроме того, он отметил, что разминирование Украины будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны.