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Действия россиян напоминают тактику ИГИЛ, - Госдепартамент США

Фото: российский минный террор напоминает тактику ИГИЛ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Минирование российскими военными гражданских домов, детских игрушек и тел убитых напоминает тактику боевиков ИГИЛ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, на наличие мин следует проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

"От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", - заявил Тирре.

Кроме того, он отметил, что разминирование Украины будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны.

Напомним, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

После освобождения Херсона украинским специалистам пришлось взорвать здание Главного управления полиции Херсонской области из-за заминирования российскими оккупантами.

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