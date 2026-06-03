У "Дії" оновили сервіс для біженців: що змінилося у процедурі фіксації збитків

Портал "Дія" оптимізував роботу послуги для громадян, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон. Тепер процес подання заяв до Реєстру збитків став зручнішим завдяки автоматизації передачі даних.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram.
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В категорію А1.2 "Вимушене переміщення за межі України" внесли технічні корективи. Відтепер інформація про перетин державного кордону підтягується до заяви автоматично.
Це значно полегшує процес для тих, кому раніше не вдавалося завершити подання через технічні складнощі.
Скористатися сервісом мають право українці, які:
Щоб зафіксувати наслідки агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування, необхідно:
Проєкт реалізують Мінцифри спільно з Міністерством юстиції за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP.
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Раніше ми ділились детальними інструкціями, як подати заявити про завдані збитки через застосунок "Дія".