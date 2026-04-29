Не тільки громадяни. Хто ще може розраховувати на відшкодування від Росії - коментар ОП

20:34 29.04.2026 Ср
Україна хоче розширити терміни для отримання репарацій від Росії
aimg Юрій Дощатов
Не тільки громадяни. Хто ще може розраховувати на відшкодування від Росії - коментар ОП Фото: Ірина Мудра, заступник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відсьогодні не тільки громадяни, але і представники бізнесу та державні установи можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків завданих агресією РФ проти Україні.

Про це РБК-Україна повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

До сьогодні заяви на відшкодування могли подавати лише громадяни за 16 категоріями. З 29 квітня до Реєстру збитків додано п'ять нових категорій, які дозволять подавати заявки на відшкодування юридичним особам, державним та комунальним підприємствам, органам влади, громадам за:

  • пошкодження, знищення або втрату активів;
  • втрату прибутку від таких активів;
  • повну втрату бізнесу;
  • інші прямі витрати, пов’язані з такими втратами.

"Вся інформація про збитки фіксується у міжнародно визнаній системі - із доказовою базою, яка матиме реальну юридичну вагу", - зазначила Мудра в коментарі виданню.

Загалом в найближчі місяці кількість категорій збільшиться до 43-х. Будуть нові для всіх категорій - і для бізнесу, і для державних установ і для фізичних осіб.

Всі заявки подаються через платформу "Дія".

Державні установи та бізнес від сьогодні можуть подавати заявки на відшкодування збитків за критичну і некритичну інфраструктуру.

Юридичні особи, як приватні, так і державні, окрім інфраструктури, можуть розраховувати на відшкодування за пошкодження, знищення або втрату будь-якого активу, чи то нерухомого чи рухомого майна.

"Але це не про пошкодження чи знищення житлового чи нежитлового нерухомого майна, яке не пов'язане зі збитками бізнесу. До того ж, для нерухомого майна планується відкрити додаткові категорії", - повідомила Мудра.

За її словами, щоб достеменно розуміти, про що йде мова, які докази подавати, яку інформацію надавати, як її заповнювати, можна зайти на сайт реєстру збитків або на платформу "Дія". Там є детальні інструкції, як і куди подавати дані.

Вона сподівається, що оскільки "Дія" уже налаштована для прийому заяв від юридичних осіб, їх кількість значно збільшиться.

Заявки можна подавати на відшкодування збитків, які виникли з 24 лютого 2022 року.

"Але ми зараз ведемо розмови з партнерами, щоб розширити часові межі для таких збитків починаючи з 2014 року. Щонайменше з 20 лютого 2014 року", - сказала Мудра.

Критерії для внесення в реєстр чітко визначені. Збитки, шкода, пошкодження, втрати мають бути здійснені з 24 лютого 2022 року на території України у результаті російської агресії проти України.

"Тобто, ці три ключові критерії мають бути дотримані. Якщо хтось захоче подати знищену будівлю, скажімо, від пожежі, яка не має відношення до військових атак, чи чогось іншого, то заявка, - зазначила Мудра, - прийнята не буде".

За масштабом втрачених чи пошкоджених об’єктів і бізнесів ніяких обмежень немає. Головне, щоб все було зареєстровано відповідно українському законодавству.

Мудра відзначила, що на сайті реєстру є досить деталізовані інструкції, які легкі в користуванні.

"Там все чітко розписано, яку інформацію подавати, куди її завантажувати і все інше", - запевнила представниця ОП.

За інформацією РБК-Україна, перші заяви по нових категоріях вже почали надходити в Реєстр збитків. Подати заяву можна тут.

Нагадаємо, в березні на порталі "Дія" запустили бета-тестування нової послуги, яка дозволяє юридичним особам фіксувати втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях.

