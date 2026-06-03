В "Дії" обновили сервис для беженцев: что изменилось в процедуре фиксации ущерба

Главное: На портале "Дія" обновили услугу подачи заявлений в Реестр ущерба для украинцев, которые выехали за границу из-за войны.

для украинцев, которые выехали за границу из-за войны. Благодаря техническим изменениям данные о пересечении границы теперь подтягиваются к заявлению автоматически .

. Услуга доступна для тех, кто был вынужден покинуть свое место жительства после 24 февраля 2022 года , а также для лиц, которые не могут вернуться домой из-за военных действий.

, а также для лиц, которые не могут вернуться домой из-за военных действий. Каждое поданное заявление является важным шагом для фиксации последствий российской агрессии и сохранения права на будущие возмещения.

Что именно обновили

В категорию А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины" внесли технические коррективы. Отныне информация о пересечении государственной границы подтягивается к заявлению автоматически.

Это значительно облегчает процесс для тех, кому раньше не удавалось завершить подачу из-за технических сложностей.

Кто может подать заявление

Воспользоваться сервисом имеют право украинцы, которые:

После 24 февраля 2022 года покинули свое место жительства из-за полномасштабного вторжения.

Находились за пределами Украины и пока не имеют возможности вернуться домой из-за войны.

Как воспользоваться услугой

Чтобы зафиксировать последствия агрессии и сохранить право на будущее возмещение, необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія".

Выбрать услугу подачи заявлений в Реестр убытков.

Перейти в категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Проверить автоматически подтянутые данные, внести необходимую информацию и подписать заявление.

Проект реализуют Минцифры совместно с Министерством юстиции при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP.