В "Дії" обновили сервис для беженцев: что изменилось в процедуре фиксации ущерба

Портал "Дія" оптимизировал работу услуги для граждан, которые из-за российской агрессии были вынуждены выехать за границу. Теперь процесс подачи заявлений в Реестр ущерба стал более удобным благодаря автоматизации передачи данных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram.
Главное:
В категорию А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины" внесли технические коррективы. Отныне информация о пересечении государственной границы подтягивается к заявлению автоматически.
Это значительно облегчает процесс для тех, кому раньше не удавалось завершить подачу из-за технических сложностей.
Воспользоваться сервисом имеют право украинцы, которые:
Чтобы зафиксировать последствия агрессии и сохранить право на будущее возмещение, необходимо:
Проект реализуют Минцифры совместно с Министерством юстиции при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP.
Читайте также о том, что генсек Совета Европы объяснил, откуда РФ будет брать деньги на возмещение убытков, нанесенного украинцам.
Ранее мы делились подробными инструкциями, как подать заявление о нанесенном убытков через приложение "Дія".