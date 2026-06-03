В "Дії" обновили сервис для беженцев: что изменилось в процедуре фиксации ущерба
Портал "Дія" оптимизировал работу услуги для граждан, которые из-за российской агрессии были вынуждены выехать за границу. Теперь процесс подачи заявлений в Реестр ущерба стал более удобным благодаря автоматизации передачи данных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram.
Главное:
- На портале "Дія" обновили услугу подачи заявлений в Реестр ущерба для украинцев, которые выехали за границу из-за войны.
- Благодаря техническим изменениям данные о пересечении границы теперь подтягиваются к заявлению автоматически.
- Услуга доступна для тех, кто был вынужден покинуть свое место жительства после 24 февраля 2022 года, а также для лиц, которые не могут вернуться домой из-за военных действий.
- Каждое поданное заявление является важным шагом для фиксации последствий российской агрессии и сохранения права на будущие возмещения.
Что именно обновили
В категорию А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины" внесли технические коррективы. Отныне информация о пересечении государственной границы подтягивается к заявлению автоматически.
Это значительно облегчает процесс для тех, кому раньше не удавалось завершить подачу из-за технических сложностей.
Кто может подать заявление
Воспользоваться сервисом имеют право украинцы, которые:
- После 24 февраля 2022 года покинули свое место жительства из-за полномасштабного вторжения.
- Находились за пределами Украины и пока не имеют возможности вернуться домой из-за войны.
Как воспользоваться услугой
Чтобы зафиксировать последствия агрессии и сохранить право на будущее возмещение, необходимо:
- Авторизоваться на портале "Дія".
- Выбрать услугу подачи заявлений в Реестр убытков.
- Перейти в категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".
- Проверить автоматически подтянутые данные, внести необходимую информацию и подписать заявление.
Проект реализуют Минцифры совместно с Министерством юстиции при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP.
Читайте также о том, что генсек Совета Европы объяснил, откуда РФ будет брать деньги на возмещение убытков, нанесенного украинцам.
Ранее мы делились подробными инструкциями, как подать заявление о нанесенном убытков через приложение "Дія".