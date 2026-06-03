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В "Дії" обновили сервис для беженцев: что изменилось в процедуре фиксации ущерба

18:00 03.06.2026 Ср
2 мин
Поданные заявления дают право на будущие возмещения
aimg Василина Копытко
В "Дії" обновили сервис для беженцев: что изменилось в процедуре фиксации ущерба Теперь данные о пересечении границы подтягиваются к заявлению автоматически (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
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Портал "Дія" оптимизировал работу услуги для граждан, которые из-за российской агрессии были вынуждены выехать за границу. Теперь процесс подачи заявлений в Реестр ущерба стал более удобным благодаря автоматизации передачи данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram.

Главное:

  • На портале "Дія" обновили услугу подачи заявлений в Реестр ущерба для украинцев, которые выехали за границу из-за войны.
  • Благодаря техническим изменениям данные о пересечении границы теперь подтягиваются к заявлению автоматически.
  • Услуга доступна для тех, кто был вынужден покинуть свое место жительства после 24 февраля 2022 года, а также для лиц, которые не могут вернуться домой из-за военных действий.
  • Каждое поданное заявление является важным шагом для фиксации последствий российской агрессии и сохранения права на будущие возмещения.

Что именно обновили

В категорию А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины" внесли технические коррективы. Отныне информация о пересечении государственной границы подтягивается к заявлению автоматически.

Это значительно облегчает процесс для тех, кому раньше не удавалось завершить подачу из-за технических сложностей.

Кто может подать заявление

Воспользоваться сервисом имеют право украинцы, которые:

  • После 24 февраля 2022 года покинули свое место жительства из-за полномасштабного вторжения.
  • Находились за пределами Украины и пока не имеют возможности вернуться домой из-за войны.

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Как воспользоваться услугой

Чтобы зафиксировать последствия агрессии и сохранить право на будущее возмещение, необходимо:

  • Авторизоваться на портале "Дія".
  • Выбрать услугу подачи заявлений в Реестр убытков.
  • Перейти в категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".
  • Проверить автоматически подтянутые данные, внести необходимую информацию и подписать заявление.

Проект реализуют Минцифры совместно с Министерством юстиции при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP.

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Ранее мы делились подробными инструкциями, как подать заявление о нанесенном убытков через приложение "Дія".

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