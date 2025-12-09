У "Дії" можна буде поскаржитися на неправильну парковку: що відомо

Що відомо про сервіс

За даними Мінцифри, друге місце в хакатоні посіла команда ДіАІ, яка представила інструмент для фіксації неправильного паркування. Користувач зможе зробити фото порушення вулицею, зазначити геолокацію - і надіслати інформацію через "Дію".

У відомстві зазначають, що це допоможе:

зменшити кількість заторів;

збільшити доступність паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю;

покращити культуру паркування у містах.

Що відомо про хакатон

Хакатон Diia.AIContest Мінцифра провела спільно з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence. Участь у ньому взяли 270 заявників, а до фіналу вийшли 10 команд з найкращими прототипами.

Три переможці отримали гранти загальною сумою 8 000 доларів, а головне - можливість інтегрувати свої сервіси у держзастосунок.

Перше місце дісталося команді команда "Роль ллмок переоцінена", яка створила AI-перекладач для офіційного затвердження документів. Третє місце - команді ShiftWave AI, яка представила AI-конструктор юридичних документів.

Команди протягом трьох тижнів працювали над ШІ-рішеннями для екосистеми "Дія", проходили навчання від експертів EPAM та AWS.