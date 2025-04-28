Паркування на газоні чи тротуарі: які штрафи чекають на порушників

У сучасному місті простір - це спільне благо, яким щодня користуються всі мешканці. Паркування на газонах чи тротуарах - питання не тільки дотримання правил, а й поваги до довкілля та людей.

Про те, яке покарання передбачене за такі порушення, у коментарі РБК-Україна розповіла юристка адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Ірина Степаненко .

Що заборонено правилами

За словами Ірини Степаненко, законодавство чітко регламентує обмеження щодо паркування. Відповідно до п. 15.10 правил дорожнього руху (ПДР) у редакції 2025 року стоянка транспортних засобів заборонена:

на газонах;

на тротуарах (окрім спеціально визначених місць);

для легкових авто і мотоциклів на тротуарах, якщо для пішоходів залишається менше 2 метрів проходу.

У житловій зоні дозволено паркуватися лише у спеціально відведених місцях, без перешкод для руху пішоходів та проїзду спецтранспорту.

Вона наголошує, що згідно з ПДР стоянка - це припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою або висадкою пасажирів, завантаженням чи розвантаженням вантажу.

Також юристка пояснила, що згідно з правилами, газон - це ділянка з дерновим покривом, засіяна спеціальними травами, а тротуар - елемент дороги, призначений виключно для руху пішоходів.

Який штраф загрожує водіям

Як пояснила Степаненко, за порушення правил стоянки, у тому числі за паркування на газоні або тротуарі, передбачений штраф у розмірі 340 гривень відповідно до частини 1 статті 122 КУпАП.

Як фіксуються порушення

Фіксація може здійснюватися за допомогою фото- чи відеозйомки. У такому випадку посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції зобов’язана розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про штраф, навіть без присутності водія. Інформація про порушення вноситься до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

"Паркування на газоні чи тротуарі - це не лише порушення правил дорожнього руху, але й створення реальної загрози для безпеки пішоходів, особливо людей з обмеженою мобільністю, дітей та осіб із візками", - наголошує Ірина Степаненко та закликає водіїв обирати лише дозволені місця для стоянки.