Общество Образование Деньги Изменения

В "Дії" можно будет пожаловаться на неправильную парковку: что известно

Фото: В "Дії" может появиться сервис, где можно будет фиксировать нарушения правил парковки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" может появиться новый сервис, который позволит украинцам фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации. Соответствующее решение разработала команда финалистов первого государственного хакатона Diia.AIContest.

Что известно о сервисе

По данным Минцифры, второе место в хакатоне заняла команда ДиАИ, которая представила инструмент для фиксации неправильной парковки. Пользователь сможет сделать фото нарушения по улице, отметить геолокацию - и отправить информацию через "Дію".

В ведомстве отмечают, что это поможет:

  • уменьшить количество пробок;
  • увеличить доступность паркомест, в частности для людей с инвалидностью;
  • улучшить культуру парковки в городах.

Что известно о хакатоне

Хакатон Diia.AIContest Минцифра провела совместно с EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence. Участие в нем приняли 270 заявителей, а в финал вышли 10 команд с лучшими прототипами.

Три победителя получили гранты на общую сумму 8 000 долларов, а главное - возможность интегрировать свои сервисы в госприложение.

Первое место досталось команде команда "Роль ллмок переоценена", которая создала AI-переводчик для официального утверждения документов. Третье место - команде ShiftWave AI, которая представила AI-конструктор юридических документов.

Команды в течение трех недель работали над ИИ-решениями для экосистемы "Дія", проходили обучение от экспертов EPAM и AWS.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что нарушение правил остановки и стоянки в Украине наказываются штрафами, размер которых зависит от типа нарушения. Если водитель не оплачивает их вовремя, материалы передаются в исполнительную службу. В таком случае возможны арест имущества, авто или временный запрет на выезд за границу.

Также мы писали, что парковка на газонах и тротуарах в Украине запрещена правилами дорожного движения, а за такие нарушения водителям грозит штраф в размере 340 гривен.

Автомобильное движениеДияВодители