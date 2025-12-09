В "Дії" можно будет пожаловаться на неправильную парковку: что известно

Что известно о сервисе

По данным Минцифры, второе место в хакатоне заняла команда ДиАИ, которая представила инструмент для фиксации неправильной парковки. Пользователь сможет сделать фото нарушения по улице, отметить геолокацию - и отправить информацию через "Дію".

В ведомстве отмечают, что это поможет:

уменьшить количество пробок;

увеличить доступность паркомест, в частности для людей с инвалидностью;

улучшить культуру парковки в городах.

Что известно о хакатоне

Хакатон Diia.AIContest Минцифра провела совместно с EPAM Ukraine и WINWIN AI Center of Excellence. Участие в нем приняли 270 заявителей, а в финал вышли 10 команд с лучшими прототипами.

Три победителя получили гранты на общую сумму 8 000 долларов, а главное - возможность интегрировать свои сервисы в госприложение.

Первое место досталось команде команда "Роль ллмок переоценена", которая создала AI-переводчик для официального утверждения документов. Третье место - команде ShiftWave AI, которая представила AI-конструктор юридических документов.

Команды в течение трех недель работали над ИИ-решениями для экосистемы "Дія", проходили обучение от экспертов EPAM и AWS.