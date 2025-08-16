У "Дії" кілька днів не працюватиме важлива послуга: подробиці

У "Дії" з вечора сьогодні, 16 серпня, по ранок 18 серпня не працюватиме послуга "єВідновлення" через технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

Повідомляється, що оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія".

"З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня ДП "НАІС" буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції", - зазначили у міністерства.

Програма "єВідновлення" в Україні

Нагадаємо, в Україні вже понад два роки діє державна програма "єВідновлення", яка дає змогу постраждалим громадянам отримати компенсацію за зруйноване житло.

Відомо, що послугою скористались майже 130 тисяч родин. При цьому, за результатами досліджень, майже чверть опитаних досі стикаються з проблемами при поданні заяв, а 6% - не знають про існування програми.

Нові послуги у "Дії"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Дію" додали універсальний інструмент для отримання державних виплат під назвою "Дія.Картка". Новий сервіс з часом буде доступний у банках, які співпрацюють із платформою "Дія" та охопить більшість громадян, які мають право на соціальні виплати.

Крім того, "Дія" запускає бета-тест нової комплексної послуги - Базової соціальної допомоги.