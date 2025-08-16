В "Дії" несколько дней не будет работать важная услуга: подробности

В "Дії" с вечера сегодня, 16 августа, по утро 18 августа не будет работать услуга "єВідновлення" из-за технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

Сообщается, что поскольку данные этих реестров используются для проверок права собственности, на время технических работ, не будет работать услуга "єВідновлення" на портале и в приложении "Дія".

"С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа ГП "НАИС" будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции", - отметили в министерстве.

Программа "єВідновлення" в Украине

Напомним, в Украине уже более двух лет действует государственная программа "єВідновлення", которая позволяет пострадавшим гражданам получить компенсацию за разрушенное жилье.

Известно, что услугой воспользовались почти 130 тысяч семей. При этом, по результатам исследований, почти четверть опрошенных до сих пор сталкиваются с проблемами при подаче заявлений, а 6% - не знают о существовании программы.

Новые услуги в "Дії"

Напомним, ранее стало известно, что в "Дію" добавили универсальный инструмент для получения государственных выплат под названием "Дія.Картка". Новый сервис со временем будет доступен в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія" и охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

Кроме того, "Дія" запускает бета-тест новой комплексной услуги - Базовой социальной помощи.