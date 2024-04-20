Дії доводяться до автоматизму. Прикордонники показали, як тренується "Сталевий кордон"

Робота "Сталевого кордону" на фронті

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

Крім того, на рахунку "Сталевого кордону" також ліквідація російського "Урагану", який обстрілював Харківську область, та комплексу "Муром-П".

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