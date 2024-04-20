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Дії доводяться до автоматизму. Прикордонники показали, як тренується "Сталевий кордон"

Фото: прикордонники показали, як проходить тренування (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Штурмовики бригади "Сталевий кордон" тренуються до того часу, поки всі навички доведуться до автоматизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними ДПСУ, спочатку прикордонники проходять базові заняття - поводження зі зброєю, вогнева підготовка та техніка безпеки.

Наступним етапом є поглиблення знань та навичок, а саме:

  • стрільба з кулемета,
  • зачистка окопів та бліндажів,
  • робота у двійках,
  • евакуація поранених,
  • тактична медицина.

 

Прикордонники наголосили, що тренування проходять з урахуванням наявного бойового досвіду та за стандартами НАТО.

"Інструктори встигають приділити увагу кожному військовому окремо", - сказали в ДПСУ.

Робота "Сталевого кордону" на фронті

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

Крім того, на рахунку "Сталевого кордону" також ліквідація російського "Урагану", який обстрілював Харківську область, та комплексу "Муром-П".

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