Действия доводятся до автоматизма. Пограничники показали, как тренируется "Сталевий кордон"

Работа "Сталевого кордону" на фронте

Напомним, мы сообщали, что украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Р-340РП "Поле-21".

Кроме того, на счету "Сталевого кордону" также ликвидация российского "Урагана", который обстреливал Харьковскую область, и комплекса "Муром-П".

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