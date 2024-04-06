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Прикордонники знищили комплекс "Муром-П" на Харківському напрямку (відео)

Харківська область, Субота 06 квітня 2024 13:49
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Прикордонники знищили комплекс "Муром-П" на Харківському напрямку (відео) Фото: прикордонники знищили комплекс "Муром-П (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П". Це сталося на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На відео показана робота бійців Гвардії наступу "Сталевий кордон". Прикордонна аеророзвідка виявила російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку.

Воїни завдяки дронам атакували ворожий спостережний комплекс та знищили його.

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 446 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 790 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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