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Прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ (відео)

Україна, Четвер 11 квітня 2024 10:39
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Прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ (відео) Фото: прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ РЕБ Р-340РП "Поле-21" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ Р-340РП "Поле-21".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу "Сталевий кордон" функції устаткування "модернізовано", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про РЕБ Р-340РП "Поле-21"

Російська станція РЕБ що призначена для придушення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти.

Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі. Ця система постачається армії окупанта з 2016 року та призначена для придушення каналів супутникової навігації.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 55 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував позиції захисників на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, ЗСУ завдали російським окупантам суттєвих втрат у бронетехніці під час п'ятимісячних боєдотиків поблизу Тернів, а загарбники продовжують спроби просуватися у бік Часового Яру.

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