Прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу "Сталевий кордон" функції устаткування "модернізовано", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про РЕБ Р-340РП "Поле-21"

Російська станція РЕБ що призначена для придушення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти.

Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі. Ця система постачається армії окупанта з 2016 року та призначена для придушення каналів супутникової навігації.