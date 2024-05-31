В "Дія" анонсировали новую услугу: кому она понадобится
Вскоре на портале "Дія" станет доступна услуга, которая позволяет актуализировать данные в Реестре территориальной громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
Услуга станет полезной для тех, у кого:
- не формируется выписка о месте проживания;
- есть ошибка в месте проживания в паспорте в "Дії";
- изменена фамилия, но информация об этом не обновлена в выписке.
К бета-тесту услуги на портале "Дія" могут присоединиться те, кто:
- имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт;
- имеет налоговый номер.
На данном этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и ряда общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Речь идет о:
- Харьковской области - Двуречанская, Волчанская громады;
- Запорожская область - Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;
- Херсонскую область - Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;
- Донецкую область - Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.
"Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей", - добавляет пресс-служба "Дії".
Услуги в "Дія"
В "Дія" постоянно обновляется список доступных услуг: начиная с приобретения облигаций и заканчивая уплатой административного штрафа. В том же числе РБК-Украина рассказывала о том, какие документы доступны в приложении.
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