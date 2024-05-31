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В "Дія" анонсировали новую услугу: кому она понадобится

Пятница 31 мая 2024 18:25
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В "Дія" анонсировали новую услугу: кому она понадобится Фото: в "Дія" анонсировали новую услугу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вскоре на портале "Дія" станет доступна услуга, которая позволяет актуализировать данные в Реестре территориальной громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Услуга станет полезной для тех, у кого:

  • не формируется выписка о месте проживания;
  • есть ошибка в месте проживания в паспорте в "Дії";
  • изменена фамилия, но информация об этом не обновлена в выписке.

К бета-тесту услуги на портале "Дія" могут присоединиться те, кто:

  • имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт;
  • имеет налоговый номер.

На данном этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и ряда общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Речь идет о:

  • Харьковской области - Двуречанская, Волчанская громады;
  • Запорожская область - Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;
  • Херсонскую область - Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;
  • Донецкую область - Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.

"Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей", - добавляет пресс-служба "Дії".

Услуги в "Дія"

В "Дія" постоянно обновляется список доступных услуг: начиная с приобретения облигаций и заканчивая уплатой административного штрафа. В том же числе РБК-Украина рассказывала о том, какие документы доступны в приложении.

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