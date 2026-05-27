Діяти треба оперативно: Зеленський пояснив, чому вдався до листування з Трампом

21:02 27.05.2026 Ср
2 хв
Що Київ з Вашингтоном разом мають виправити?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив лист американському колезі Дональду Трампу. Він наголосив, що зараз ситуація така, що "треба діяти оперативно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно", - повідомив глава держави.

Президент наголосив на важливості того, щоб "Америка Україну почула". Водночас він зауважив, що багато глобальної уваги зараз приділяється війні в Ірані.

"Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, - війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що поки Росія покладається на ракети, "її інтерес до дипломатії несправжній".

"Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості", - наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, Зеленський надіслав Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО на тлі посилення масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.

Зазначимо, у листі Зеленський розповів, що в ніч на 24 травня росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них поцілила у Київську область, а друга впала на тимчасово окупованій територіх Донеччини.

РБК-Україна також писало, що за даними аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, масовані атаки РФ можливі, але з періодичністю у два-три тижні.

