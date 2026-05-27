Діяти треба оперативно: Зеленський пояснив, чому вдався до листування з Трампом

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно", - повідомив глава держави.

Президент наголосив на важливості того, щоб "Америка Україну почула". Водночас він зауважив, що багато глобальної уваги зараз приділяється війні в Ірані.

"Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, - війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що поки Росія покладається на ракети, "її інтерес до дипломатії несправжній".

"Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості", - наголосив президент.

Що передувало

Нагадаємо, Зеленський надіслав Трампу листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО на тлі посилення масованих атак на Україну та публічних погроз Кремля щодо нових ударів по Києву.