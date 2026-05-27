Действовать надо оперативно: Зеленский объяснил, почему прибегнул к переписке с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил письмо американскому коллеге Дональду Трампу. Он подчеркнул, что сейчас ситуация такова, что "надо действовать оперативно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: надо действовать оперативно, действовать результативно", - сообщил глава государства.
Президент подчеркнул важность того, чтобы "Америка Украину услышала". В то же время он отметил, что много глобального внимания сейчас уделяется войне в Иране.
"Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, - войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что пока Россия полагается на ракеты, "ее интерес к дипломатии ненастоящий".
"Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости", - подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский направил Трампу письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО на фоне усиления массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.
Отметим, в письме Зеленский рассказал, что в ночь на 24 мая россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область, а вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.
РБК-Украина также писало, что по данным аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, массированные атаки РФ возможны, но с периодичностью в две-три недели.