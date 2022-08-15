"Дія" запускает бета-тест новых услуг: как принять участие

Мінцифри запускает бета-тест документов на английском и шеринга автомобилей в приложении "Дія" и приглашает украинцев принять в нем участие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Он отметил, что 9 млн украинцев выехали за границу с начала полномасштабного российского вторжения. Большое количество людей не успело взять с собой бумажные документы. Поэтому в "Дію" хотят добавить документы на английском, чтобы украинцы смогли ими пользоваться за рубежом.
"Проводим бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта. Проверим, корректно ли работает переключение речи, подтягиваются ли фото. Если вы за границей и ждали эту функцию в "Дії" - регистрируйтесь", - написал Федоров.
Также министр цифровой трансформации отметил, что в приложении восстанавливают шеринг авто, и нужно протестировать работу услуги. Он отметил, что принять участие в бета-тесте должны одновременно 2 человека - владелец машины и водитель, который хочет воспользоваться ею.
Приобщиться к бета-тесту можно по ссылке.
Напомним, в приложение "Дія" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное проживание.
Кроме того, в "Дію" могут добавить услугу покупки военных облигациям, а также возможность получения ипотеки от государства.