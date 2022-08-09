В "Дії" появятся два новых документа: кому понадобятся

В "Дію" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное жительство. Во вторник, 9 августа, стартовал бета-тест документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Дії ".

Во время бета-теста доступ к документам в приложении получили 10 500 украинцев. Они уже могут воспользоваться ими для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг.

Напомним, ранее стало известно, что в “Дію” добавят возможность подавать онлайн заявки о разрушенном жилье людям, которые потеряли его с 2014 года.

Также мы писали, что для вынужденных переселенцев расширят функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.

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